» » В Днепре СБУ задержала "вора в законе" с Кавказа

В Днепре СБУ задержала "вора в законе" с Кавказа

Сегодня, 15:57 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" с Кавказа по прозвищу "Дато Сват", который прибыл в Украину, используя поддельные документы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечают, что в апреле этого года задержанный незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. "Вор в законе" пытался контролировать деятельность местных преступников в Одесской области. Опасаясь задержания со стороны одесских правоохранителей, он решил бежать в Днепр, где и был задержан оперативниками спецслужбы", - отмечают в СБУ


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:42

Лисичанск отметил День вышиванки флешмобом и концертом

Сегодня, 18:16

"Укроборонпром" подготовил для десантников новую партию танков Т-80

Сегодня, 17:59

Укрзализныця установит на вокзалах терминалы для продажи билетов

Сегодня, 17:54

ВР разрешила Минобороны учреждать печатные издания на время АТО

Сегодня, 16:54

Сколько нужно украинцам денег для поездки в Европу без виз

Сегодня, 15:59

«ДНР» обещает произвести обмен пленных в кратчайшие сроки

Сегодня, 15:28

ВР отменила «закон Савченко»

Сегодня, 14:57

В Украине заблокированы все счета компании Яндекс

Сегодня, 14:48

За сутки в АТО 5 пострадавших от обстрелов

Сегодня, 13:12

Генерал американской армии: Наши солдаты изучают опыт бойцов АТО

Сегодня, 12:26

В МинТОТ объяснили, как переселенцам получить биометрические паспорта

Сегодня, 11:51

Плотницкий пожаловался на невозможность целиком реализовывать продукцию, которую производят в «ЛНР»

Новости Украины:

Сегодня, 18:13

Кутовой обещает украинцам безопасные продукты

Сегодня, 17:59

Население Украины за март сократилось на 18,8 тысяч

Сегодня, 17:56

В Запорожье самолет рейса из Киева застрял в незастывшем бетоне

Сегодня, 16:53

В Киеве центри по предоставлению админуслуг начали оформление биометрических паспортов

Сегодня, 15:57

В Днепре СБУ задержала "вора в законе" с Кавказа

Сегодня, 15:30

Кабмин ввел лицензирование экспорта антрацита

Сегодня, 14:52

Киевская городская администрация переплатит за полиграфические услуги более 196 тысяч гривень

Сегодня, 14:50

Ребров может покинуть "Динамо" после окончания сезона

Сегодня, 13:22

В Турции произошло ДТП при участии украинцев

Сегодня, 12:58

Заседание по делу Януковича перенесли на 29 мая

Сегодня, 12:31

Порошенко занял 4-е место в рейтинге самых богатых чиновников

Сегодня, 11:56

Госаудитслужба предупредила неэффективное расходование 1,6 млрд гривен в госсекторе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 



^Наверх

 