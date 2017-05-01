В Днепре Служба безопасности Украины задержала "вора в законе" с Кавказа по прозвищу "Дато Сват", который прибыл в Украину, используя поддельные документы.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечают, что в апреле этого года задержанный незаконно прибыл в Украину, используя фиктивные документы. "Вор в законе" пытался контролировать деятельность местных преступников в Одесской области. Опасаясь задержания со стороны одесских правоохранителей, он решил бежать в Днепр, где и был задержан оперативниками спецслужбы", - отмечают в СБУ