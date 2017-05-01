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Ребров может покинуть "Динамо" после окончания сезона

Сегодня, 14:50 citynews.net.ua | Напечатать

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после завершающего поединка в текущем сезона УПЛ против "Черноморца", который состоится 31 мая, попрощается с клубом.

Об этом в Facebook написал украинский футбольный агент Вячеслав Заховайло, передает football.ua.

"Точка поставлена. Очень жаль. Я надеялся, что Ребров попрощается красиво.

Игра была равная. "Шахтер" пытался играть в футбол, ну а "Динамо" бегало в футбол. Игроки "Динамо" явно уступают в индивидуальном мастерстве. Сколько ни делай тактические перестроения, - не поможет! Куда уходит Ребров? Не скажу - не буду делиться неофициальной информацией", - написал Заховайло.

Ребров возлавил киевское "Динамо" в 2014 году, и с тех пор дважды становился чемпионом Украины.


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