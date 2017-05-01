В Турции произошло ДТП при участии украинцев

В Турции на трассе Мугла-Денизли сегодня, 18 мая 2017 года, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии украинцев, есть пострадавшие.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы посольства Турции в Украине.

"Сегодня, 18 мая 2017 года, в 09:20 на 30-м километре трассы Мугла-Денизли, в провинции Мугла, вблизи поселка Яйласьогют, произошла авария автобуса. Причина аварии - скользкое дорожное покрытие в результате осадков", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в автобусе находились 16 украинских туристов с разных отелей Бодрума, 1 гид и 1 водитель, которые направлялись на однодневную экскурсию в Памуккале.

В результате ДТП в Турции 2 человека было госпитализированы, а 16 лицам была предоставлена амбулаторная медицинская помощь