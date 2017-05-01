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Госаудитслужба предупредила неэффективное расходование 1,6 млрд гривен в госсекторе

Сегодня, 11:56 citynews.net.ua | Напечатать

С начала 2017 года сотрудники Государственной аудиторской службы предупредили неэффективное расходование и потери 1,6 млрд гривен госсредств на предприятиях госсектора.

Об этом сообщает пресс-служба Госаудитслужбы.

Как сообщается, в ходе аудиторских проверок выявлено неэффективное расходование 128 млн гривен в результате нарушений при принятии управленческих решений. Принятие неэффективных управленческих решений привело к недополучению субъектами хозяйствования государственного сектора экономики финансовых ресурсов и ненадлежащему их расходованию, в частности, из-за несвоевременного проведения претензионно-исковой работы, оплату расходов без их документального подтверждения и тому подобное.

Нередки случаи несоблюдения субъектами хозяйствования государственного сектора экономики законодательства в сфере осуществления закупок за государственные средства. Значительное количество выявленных нарушений связано с планированием и проведением субъектами хозяйствования государственного сектора экономики расходов без утвержденных в установленном порядке финансовых планов на 2017 год.

После предоставления госаудиторами рекомендаций, объекты контроля не допустили незаконного и неэффективного расходования государственных ресурсов на общую сумму 848,8 млн гривен.

Также в течение января - апреля 2017 по результатам рассмотрения рекомендаций государственных аудиторов отменены тендеры на общую сумму 47,8 млн гривен.

Всего в течение этого времени Держаудитслужба охватила государственным финансовым аудитом отдельных хозяйственных операций финансовые ресурсы 40 объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, среди них - 22 их обособленных подразделения.


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