Рада планирует усилить защиту жилищных прав детей-сирот

Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №5045 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа".

За документ проголосовали 254 депутата ВР, пишет РБК-Украина.

"Необходимость принятия проекта акта обусловлена ​​необходимостью обеспечения реализации гарантированных Конституцией Украины прав на жилье детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, которые стали внутренне перемещенными в результате временной оккупации АР Крым и проведения антитеррористической операции на востоке страны", - указано в пояснительной записке.

Так, проектом планируется взятым на учет внутренне перемещенным детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которым исполнилось 16 лет, а также лицам из их числа предоставить право зачисления на квартирный и социальный квартирный учет по месту учета внутренне перемещенных лиц.

Авторы документа отмечают, что по данным по состоянию на 1 января 2016 года количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые являются внутренне перемещенными лицами, составило более 1,5 тысяч, 215 из которых в течение 2014-2015 годов достигли 16-летнего возраста и имеют право постановки на квартирный учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Отмечается, что реализация проекта акта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины.