ВСУ продолжат участвовать в миссии НАТО в Афганистане

ВСУ продолжат участвовать в миссии НАТО в АфганистанеСегодня, 09:00
Вооруженные Силы Украины будут и дальше участвовать в миссии НАТО в Афганистане в существующем формате.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Начальник Генерального штаба Виктор Муженко время поездки с рабочим визитом в Брюссель принял участие в заседании военного комитета НАТО в формате стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".
Сейчас десять военных ВСУ выполняют задания по разминированию в провинции Герат. Вооруженные Силы продолжат участие в миссии.
"Украина является надежным, последовательным и предсказуемым операционным партнером альянса", - отмечают в Минобороны.