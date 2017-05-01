ВСУ продолжат участвовать в миссии НАТО в Афганистане

Вооруженные Силы Украины будут и дальше участвовать в миссии НАТО в Афганистане в существующем формате.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко время поездки с рабочим визитом в Брюссель принял участие в заседании военного комитета НАТО в формате стран-контрибуторов миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка".

Сейчас десять военных ВСУ выполняют задания по разминированию в провинции Герат. Вооруженные Силы продолжат участие в миссии.

"Украина является надежным, последовательным и предсказуемым операционным партнером альянса", - отмечают в Минобороны.