Правоохранители начали расследование против подозреваемого в организации массовых беспорядков с применением оружия в Одессе 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Одесской области.

"Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам массовых беспорядков с применением оружия, которые сопровождались насилием над лицами, уничтожением имущества 2 мая 2014 в городе Одесса", - говорится в сообщении.

Согласно информации прокуратуры, судом предоставлено разрешение и сейчас идет заочное досудебное расследование, которое осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области, в отношении бывшего военнослужащего, причастного к трагическим событиям. Следствие установило, что указанный человек в сговоре с другими лицами 2 мая 2014 года занимался подстрекательством и настаивал на необходимости штурма Дома профсоюзов, силовых противостояний с проукраинскими активистам, которые в это время шли на Куликово поле.

Также, он подозревается в деятельности, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе и совершении террористических актов.

В сговоре с другими лицами мужчина занимался фиксацией информации о помещениях ячеек политических партий, блокпостов, автозаправок с целью дальнейшего их уничтожения. Они также незаконно скупали оружие и боеприпасы для совершения преступлений. В ближайшее время обвинительный акт в отношении подозреваемого по результатам специального (заочного) досудебного расследования будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурант дела находится в розыске.