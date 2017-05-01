В Украине 8 млн пенсионеров живут за чертой бедности

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в Украине 8 из 12 млн пенсионеров с мая получают пенсию в размере 1312 гривен в месяц, а потому живут за чертой бедности.

Об этом премьер-министр сообщил в своем Twitter.

"Структура пенсионного обеспечения непонятная - с 12 млн 8 млн пенсионеров получают - 1312 гривен (и это с мая) и живут за чертой бедности", - написал Гройсман.

Согласно инфографике, размещенной в Twitter премьера, пенсия в 1312 гривен составляет около 50% стоимости "потребительской корзины".

Также указано, что на данный момент полностью потеряна дифференциация размеров пенсий в зависимости от заработка, что не позволяет людям рассчитывать свою будущую пенсию.

Сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2017 года средняя пенсия в Украине составляет 1828 гривен.