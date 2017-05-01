В Краматорске пятеро детей отравились купоросом

Сегодня, 17 мая, примерно в 10:00, в Детское территориальное медицинское объединение городской больницы №3 города Краматорска «скорой» доставлены пятеро учащихся общеобразовательной школы с признаками отравления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в настоящее время установлено, что один из учеников 6 класса принес на урок кристаллы медного купороса из так называемого набора для экспериментов, который легально продается в детских магазинах.

Четверо одноклассников облизали кристаллы, а пятый один из них проглотил. С острыми желудочными болями школьников срочно доставлен в детскую больницу. После проведения всех необходимых лечебных мероприятий, состояние пострадавших мальчиков оценивается как удовлетворительное.