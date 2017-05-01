ЕС и НАТО предложили нестандартные подходы к противодействию агрессии РФ

Начальники генеральных штабов Европейского Союза и стран НАТО предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

«Участие в заседаниях Военных комитетов ЕС и НАТО на уровне начальников генеральных штабов в Брюсселе как никогда проходит эффективно и прагматично», – отметил он.

Виктор подчеркнул, что поделился с присутствующими видением развития глобальных угроз и военно-политической обстановки. «А коллеги предложили нестандартные подходы к активному противодействию российской агрессии в Украине», – сообщил он.

«Благодарен партнерам за поддержку, за новые предложения и идеи по подготовке и развитию Вооруженных сил Украины», – заявил Муженко.