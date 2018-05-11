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Паралимпийская сборная Украины по волейболу завоевала «бронзу» на международном турнире Супер-6

Вчера, 18:39 citynews.net.ua | Напечатать

Паралимпийская сборная Украины по волейболу завоевала «бронзу» на международном турнире Супер-6Национальная паралимпийская сборная команда по волейболу сидя (женщины) стала третьей на международном турнире Супер-6, который проходил с 7 по 13 мая в Китае, м.Ченду.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Залогом бронзовой медали стала яркая победа в финале волшебных украиночек над сильной командой Японии со счетом 3: 0. Кроме того, украинская волейболистка Элина Беспрозванных получила индивидуальную награду MVP (самый ценный игрок). В итоге турнира: Китай - первое место, Россия - второе, Украина - третье, Япония - четвертое, Индонезия и Казахстан 5 и 6 места соответственно.

Поздравляем национальную паралимпийскую женскую сборную команду с мощной победой, выступила на этом турнире обновленным составом (кстати, этот турнир среди женщин проводится во второй раз, наша команда в предыдущий раз была четвертой)!

Национальная мужская паралимпийская волейбольная команда в международном турнире Супер-6 стала четвертой (международный турнир 6-ти лучших команд мира среди мужчин проходил в. Тебриз, Иран (проводился впервые), в нем приняли участие команды Ирана, Боснии, Германии США и Украины. Команда Ирана стала первой, выиграв у России со счетом 3: 0, Босния - третья, Украина - четвертая).


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