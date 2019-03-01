Наливайченко звернувся до українців з сильною промовою: «Ми і ніхто, крім нас»

Кандидат у президенти, лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко звернувся до українців.

Відповідне відео з’явилося на каналі політика в Youtube.

«31 березня Україна зробить свій вибір. Це буде наш вибір. Вибір не жартома і не під примусом. Ми з Вами зробимо вибір як вільні і сильні люди. Ми, і ніхто крім нас, змінимо владу та змусимо служити людям і захищати кожного громадянина», – зазначив Наливайченко.

Також він підкреслив, що новий президент має повернути українцям безпеку і справедливість, вибороти можливість для кожного достойно та мирно жити на українській землі.

«Йду в президенти, щоб діяти, і діяти швидко та рішуче. За надану мені довіру я віддячу невтомною працею та відданістю. Це мінімум того, що я зобов’язаний зробити! І я зроблю так! Наш великий Український народ вистоїть! Україна вистоїть, як це бувало і раніше, відродиться і розквітне. 31 березня прийду на виборчу дільницю, прошу прийти й Вас!», – заявив Наливайченко.

«Разом проголосуємо за відновлення миру, очищення влади, відродження економіки та соціального захисту громадян. За єдину справедливу Україну вільних та щасливих людей. Час діяти! Час перемагати!», – підсумував кандидат у президенти України.

Як повідомлялося раніше, Валентин Наливайченко переміг у двох з трьох опитувань глядачів, які проводилися під час президентських дебатів на UA: Перший.

Зауважимо, що Валентин Наливайченко також лідирує в опитуваннях соцмереж, які, зокрема, неодноразово проводив загальнонаціональний проект «Славна Україна».