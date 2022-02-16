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Из Луганской области отменили все междугородние поезда

Сегодня, 19:33 citynews.net.ua | Напечатать

По Луганской области остановлено движение межобластных рейсовых поездов. Пока на двое суток.
Как сообщили в Укрзализниці, в течение двух суток, 27-28 февраля, рейсовые пассажирские поезда не будут курсировать по Луганской области. В частности, временно приостановлено движение:

  • поезда №20 «Киев-Попасная-Киев»;
  • поезда №46 «Ужгород-Лисичанск-Ужгород»;
  • поезда №138 «Хмельницкий-Лисичанск»;
  • поезда №132 «Жмеринка-Лисичанск»;
  • поезда №90 «Одесса-Лисичанск»;
  • поезда № 887 «Харьков-Попасная».

О дальнейшем графике руку рейсовых поездов будет сообщено дополнительно.

Кроме того, станция «Попасная» переведена на ежедневный режим работы с 07:00 до 19:00.


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