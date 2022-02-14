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В Луганской области обесточено 25 населенных пунктов

Сегодня, 10:04 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на сложное для Украины время, энергетики Луганской области работают по возможности над восстановлением энергоснабжения области в тех местах, где более или менее спокойно.

Как сообщили в Луганском энергетическом объединении, по состоянию на 9 утра 26 февраля обесточено 221 ТП, без света находятся 18 939 потребительская, 25 населенных пунктов обесточены полностью, 9 частично.

Над восстановлением энергоснабжения работники Общества будут работать в условиях спокойной ситуации.

Оперативно-восстановительные бригады сформированы и готовы. Просим отнестись с пониманием, энергетики готовы работать.


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