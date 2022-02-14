Украинцам не рекомендуют использовать WhatsApp - прослушивается войсками РФ

Украинцам не рекомендуют использовать WhatsApp - прослушивается войсками РФСегодня, 08:33
Центр противодействия дезинформации призывает украинцев не пользоваться мессенджером WhatsApp, потому что его могут прослушивать российские военные.
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
«Вниманию пользователей мессенджеров! Будьте предусмотрительны и осторожны при общении — Центр получил информацию из авторитетных источников, что мессенджер WhatsApp прослушивается вражескими войсками».
Украинцев призывают позаботиться об информационной безопасности во время общения в мессенджерах:
не распространять при общении стратегически важную информацию, особенно о перемещении войск и техники ВСУ;
не обсуждать с незнакомыми лицами (особенно с незаполненными профилями) и не раскрывать ваши личные данные.
Для зашифрованных переговоров идеальным месенджером является Signal, обеспечивающий шифрование.