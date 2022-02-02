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В Луганской области не могут выехать поезда - российская артиллерия разрушила железнодорожные пути

Вчера, 21:13 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня вечером из Попасной должны были отправиться два пассажирских состава с эвакуируемыми жителями Луганской области. 

Как сообщил Роман Власенко, глава Северодонецкой РДА, два поезда с эвакуированными застряли в Попасной - в соседней Камышевахе российским обстрелом разбило железнодорожный путь.
По его словам, если ремонт пути затянется, людей разместят в бомбоубежище. Попасную сейчас обстреливают. Повреждено админздание и жилой дом. Информации о погибших и раненых нет.


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