Луганская ОГА сообщила об изменении времени отправки эвакуационного поезда из Лисичанска

Время отправления эвакуационного поезда из Луганской области и остановки изменены. Об этом сообщает Луганская ОГА.

Из Луганской области эвакуационный поезд будет отправлен 25 февраля из Лисичанска в 20:30 в направлении западных областей Украины.

Остановка в Рубежном в 21:30.



В городе Сватово остановки не будет!

Желающие могут воспользоваться возможностью выезда без билета.

ВАЖНО – ПРИБЫТЬ ЗАВРЕМЕННО! Возможные изменения следите.