Луганская ОГА сообщила об изменении времени отправки эвакуационного поезда из Лисичанска

Луганская ОГА сообщила об изменении времени отправки эвакуационного поезда из ЛисичанскаСегодня, 14:13
Время отправления эвакуационного поезда из Луганской области и остановки изменены. Об этом сообщает Луганская ОГА.
Из Луганской области эвакуационный поезд будет отправлен 25 февраля из Лисичанска в 20:30 в направлении западных областей Украины.
Остановка в Рубежном в 21:30.
В городе Сватово остановки не будет!
Желающие могут воспользоваться возможностью выезда без билета.
ВАЖНО – ПРИБЫТЬ ЗАВРЕМЕННО! Возможные изменения следите.