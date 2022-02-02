Российские оккупанты обстреляли из ГРАДов эвакуационные автобусы в Счастье

Российские оккупанты обстреляли из ГРАДов эвакуационные автобусы в СчастьеСегодня, 12:12
В Луганской области российские оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии автобусы, которые ехали эвакуировать людей из Счастья.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Также глава ОГА сообщил, что информация о пострадавших уточняется.
Как мы сообщали ранее, часть жителей города Счастье эвакуировалась с утра на личном автотранспорте без гарантий безопасности под руководством спасателя пожарной части.
Более точной информации из этого города на сегодняшний день нет - в Счастье отсутствует отопление и электроэнергия, связь работает с большими перебоями.