Российские оккупанты обстреляли из ГРАДов эвакуационные автобусы в Счастье

В Луганской области российские оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии автобусы, которые ехали эвакуировать людей из Счастья.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Также глава ОГА сообщил, что информация о пострадавших уточняется.

Как мы сообщали ранее, часть жителей города Счастье эвакуировалась с утра на личном автотранспорте без гарантий безопасности под руководством спасателя пожарной части.

Более точной информации из этого города на сегодняшний день нет - в Счастье отсутствует отопление и электроэнергия, связь работает с большими перебоями.