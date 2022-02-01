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Война России против Украины: Ситуация на утро 25 февраля

Сегодня, 09:22 citynews.net.ua | Напечатать

За 24 февраля ориентировочные потери российской армии в Украине составили: танков – более 30 ед., боевых бронированных машин – до 130 ед., самолетов – 7, вертолетов – 6.

Также уничтожено более 800 захватчиков.

Потери Украины составили, по предварительным данным, 137 человек (военных и гражданских). Из них – 10 офицеров. Ранено – 316 человек.

В том числе российская армия уничтожила полностью погранзаставу на острове Змеиный - погибли 13 пограничников отказавшихся сдаться в плен российским оккупантам.

Сегодня ночью, 25 февраля силы обороны Украины продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов.

По состоянию на 07:00 утра 25 февраля ситуация в Донецкой и Луганской областях остается контролируемой.
Российские войска продолжают обстреливать позиции Объединенных сил, города и объекты гражданской инфраструктуры.
В районе Счастья, Станицы Луганской, Лобачева и Беловодска ночью вражеские диверсионно-разведывательные группы неоднократно пытались зайти в тыл наших войск, но были своевременно обнаружены и уничтожены.

В Луганской области пытаются эвакуировать жителей города Счастье под обстрелом российских войск. 

Ночью российские войска нанесли артиллерийский удар по жилым домам в Старобельске.

Российские ракеты нанесли воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.
Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилково и Тирасполя.
Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники российской армии, и остановили превосходящие силы врага на рубеже реки Тетерив. Мост через реку разрушен.
Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десантники где и были уничтожены.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины защищают небо над Киевом. Так, после 4 часов украинская система противовоздушной обороны не дала долететь двум смертельным подаркам «братьев» в столицу.

В то же время в Киеве российский ударный беспилотник упал на жилой дом.

По оперативной информации, вражеский летательный аппарат был сбит силами Украинской ПВО и упал в Дарницком районе около дома по адресу – ул. Кошица, 7а.

Падение летательного аппарата повлекло за собой пожар в 9-этажном жилом доме.


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