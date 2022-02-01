Жители Луганской области могут сегодня эвакуироваться на поездах - ОГА

По информации Укрзалізниці, поезда, которые ходят в Луганскую область, не отменены, однако будут задержки.

Время следует уточнять на станциях прибытия-отправления.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию без билетов.

25 февраля в 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда на станцию Попасная и последующим движением по области (Лисичанск, Сватово и другие станции)

Отправление поезда из Лисичанска примерно в 16-17 часов. Точное время будет известно на станциях дополнительно. Остановки будут в Рубежном и Сватово.