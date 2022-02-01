» » Жители Луганской области могут сегодня эвакуироваться на поездах - ОГА

Жители Луганской области могут сегодня эвакуироваться на поездах - ОГА

Сегодня, 08:27 citynews.net.ua | Напечатать

По информации Укрзалізниці, поезда, которые ходят в Луганскую область, не отменены, однако будут задержки.

Время следует уточнять на станциях прибытия-отправления.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам начальники поездов предупреждены о необходимости посадки людей по требованию без билетов.

25 февраля в 8:30 ожидается прибытие ужгородского поезда на станцию Попасная и последующим движением по области (Лисичанск, Сватово и другие станции)

Отправление поезда из Лисичанска примерно в 16-17 часов. Точное время будет известно на станциях дополнительно. Остановки будут в Рубежном и Сватово.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 09:22

Война России против Украины: Ситуация на утро 25 февраля

Сегодня, 08:51

Фото последствий обстрела Старобельска

Сегодня, 08:33

ГСЧС эвакуирует с утра людей в Счастье

Сегодня, 08:27

Жители Луганской области могут сегодня эвакуироваться на поездах - ОГА

Вчера, 23:09

В полночь не надо отключать свет и электроприборы - Укрэнерго

Вчера, 23:04

Руководитель Счастья рассказал о ситуации в городе

Вчера, 18:51

Херсонская ОДА сообщила о захвате Геническа российскими войсками, 13 человек погибли из них 2 детей

Вчера, 18:43

Оперативная информация по состоянию на 17:00 о российском вторжении в Украину

Вчера, 15:34

В Угледаре российская армия обстреляла больницу - 4 погибших и 10 раненых

Вчера, 15:16

Бои в Луганской области: Российские танки атакуют Старобельск. Счастье и Станица Луганская - под контролем ВСУ

Вчера, 13:23

Поезда «Укрзалізниці» эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей

Вчера, 13:18

ВСУ захватили в плен российских солдат Ямпольского полка

Новости Украины:

Вчера, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

Вчера, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

Вчера, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

Вчера, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Вчера, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

14-02-2022, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

Разное:

Підтримати проект:

5168 7427 2123 6598

Через сайт ПриватБанка >>



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 