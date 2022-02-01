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В полночь не надо отключать свет и электроприборы - Укрэнерго

Вчера, 23:09 citynews.net.ua | Напечатать

В соцсетях и некоторых СМИ распространяются ФЕЙКИ о том, что в 23.30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Вроде бы из-за подключения нашей сети к европейской системе.

Укрэнерго официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не нужно и никто никуда не подключается ночью!

При прохождении вечернего пика потребления 24 февраля энергосистема Украины работает в нормальном режиме. Частота регулируется на уровне 50 Гц, фактические размеры резервов обеспечиваются.

При этом, несмотря на очень сложные условия работы, НЭК «Укрэнерго» в полном объеме провело мероприятия, предусмотренные на 24 февраля программой испытаний работы энергосистемы Украины в изолированном режиме, которые проходят в рамках подготовки к синхронизации с ENTSO-E.


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