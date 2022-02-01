» » Руководитель Счастья рассказал о ситуации в городе

Руководитель Счастья рассказал о ситуации в городе

Вчера, 23:04 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня российские войска весь день пытались штурмовать город Счастье в Луганской области. Благодаря самоотверженным действиям ВСУ и территориальной обороны атаку удалось отбить.

Украинские военные уничтожили в Счастье более 50 российских боевиков и не менее 5 единиц техники

«Ситуация в городе Счастье сверхсложная. Воды нет, света. По меньшей мере, видели семерых погибших. Детей среди увиденных погибших нет. Есть сложившиеся дома, которые сгорели до фундамента. Мы сейчас не знаем, кто там был.

Об этом по телефону руководитель Счастьенской ВГА Александр Дунец сообщил ТРК Донбасс Онлайн.

Эвакуировать людей сейчас нет возможности. Каждый выезжал сам, как мог. Весь день шли бои с врагом, оборона сейчас восстановлена. Наши бойцы проводят «зачистку» города от российских агрессоров.

Я сейчас пытаюсь выйти на гуманитарные миссии, чтобы обеспечить эвакуацию жителей. Чтобы сделать зеркальные гарантии, выехать под гуманитарными флагами. Но сложность заключается в том, что нет связи с международниками. Потому что без гарантий безопасности люди отказываются уезжать.

В Станице Луганской ситуация тоже сложная, но — добавил Дунец, — Станица Луганская — украинская. Противник не смог пройти. Ребята наши удержали, все нормально. Сложно, но контролируют».



Теги: Война Военные преступления РФ

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 23:09

В полночь не надо отключать свет и электроприборы - Укрэнерго

Вчера, 23:04

Руководитель Счастья рассказал о ситуации в городе

Вчера, 18:51

Херсонская ОДА сообщила о захвате Геническа российскими войсками, 13 человек погибли из них 2 детей

Вчера, 18:43

Оперативная информация по состоянию на 17:00 о российском вторжении в Украину

Вчера, 15:34

В Угледаре российская армия обстреляла больницу - 4 погибших и 10 раненых

Вчера, 15:16

Бои в Луганской области: Российские танки атакуют Старобельск. Счастье и Станица Луганская - под контролем ВСУ

Вчера, 13:23

Поезда «Укрзалізниці» эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей

Вчера, 13:18

ВСУ захватили в плен российских солдат Ямпольского полка

Вчера, 12:40

Война: Украина остановила российских агрессоров в Черниговской области. В Херсонской - ситуация тяжелая

Вчера, 10:50

Украинская армия удерживает Счастье - взорван мост и уничтожено около 50 атаковавших

Вчера, 10:01

В Луганской области российские танки атакуют пограничников прикрываясь автомобилями ОБСЕ

Вчера, 09:44

График Эвакуации из Лисичанска, Рубежного, Краматорска и Константиновки: Около 13:00 в Лисичанск будет подан поезд

Новости Украины:

Вчера, 18:37

Киев с 24 февраля вводит комендантский час

Вчера, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

Вчера, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

Вчера, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Вчера, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

14-02-2022, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

Разное:

Підтримати проект:

5168 7427 2123 6598

Через сайт ПриватБанка >>



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 