Руководитель Счастья рассказал о ситуации в городе

Сегодня российские войска весь день пытались штурмовать город Счастье в Луганской области. Благодаря самоотверженным действиям ВСУ и территориальной обороны атаку удалось отбить.

Украинские военные уничтожили в Счастье более 50 российских боевиков и не менее 5 единиц техники.

«Ситуация в городе Счастье сверхсложная. Воды нет, света. По меньшей мере, видели семерых погибших. Детей среди увиденных погибших нет. Есть сложившиеся дома, которые сгорели до фундамента. Мы сейчас не знаем, кто там был.

Об этом по телефону руководитель Счастьенской ВГА Александр Дунец сообщил ТРК Донбасс Онлайн.

Эвакуировать людей сейчас нет возможности. Каждый выезжал сам, как мог. Весь день шли бои с врагом, оборона сейчас восстановлена. Наши бойцы проводят «зачистку» города от российских агрессоров.

Я сейчас пытаюсь выйти на гуманитарные миссии, чтобы обеспечить эвакуацию жителей. Чтобы сделать зеркальные гарантии, выехать под гуманитарными флагами. Но сложность заключается в том, что нет связи с международниками. Потому что без гарантий безопасности люди отказываются уезжать.

В Станице Луганской ситуация тоже сложная, но — добавил Дунец, — Станица Луганская — украинская. Противник не смог пройти. Ребята наши удержали, все нормально. Сложно, но контролируют».