Оперативная информация по состоянию на 17:00 о российском вторжении в Украину

По состоянию на 17:00 24 февраля противник продолжает агрессивные действия в Украине по всей линии общей границы.

С аэродромов Республики Беларусь выполняет демонстрационные полеты вдоль северного участка государственной границы.

В Черниговской области противник остановлен по реке Уж в районах Большие Осняки, Ровнополье, ведется танковый бой.

Подразделения первой отдельной танковой бригады Вооруженных Сил Украины в районе Батурина и в окрестностях Чернигова остановили колонны бронированной техники врага.

Противник предпринял попытку высадки тактического десанта вдоль киевского водохранилища.

20 вертолетов КА-52 и Ми-8 Российской Федерации взорвали десант на аэродроме Гостомель. Ведется сражение.

Национальная Гвардия Украины вступила в сражение в районе города Припять. Противник взорвал тактический десант в Бессарабском и Таврическом операционных районах.

После неудачной попытки высадки десанта и неудачного ракетного удара вражеский ракетный крейсер "Москва" начал обстрел острова Змеиный.

Смешанная колонна техники к 300 единицам приблизилась к населенному пункту Конотоп. Механизированные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой. Войска противника остановлены в районах населенных пунктов Гремяч и Кролевец.

В донецком оперативном районе защитниками Украины восстановлено положение по всей линии столкновения. Ведутся бои в направлении Мариуполя.

Силами группировки войск "Юг" организована оборона и ведется оборонная операция по рубежу населенных пунктов Абрикосовка, Рыково, Азов.