Бои в Луганской области: Российские танки атакуют Старобельск. Счастье и Станица Луганская - под контролем ВСУ

Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Об этом сообщает Пресс-центр ООС в Луганской области.

По словам украинских военных идет бой, ситуация напряженная.

Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинская армия дают достойный отпор российским захватчикам.

По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и 1 БТР.

В Счастье не прекращаются атаки российских военных.

Весь день бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Вооруженные силы РФ не раз пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские подразделения оперативно реагируют на обстановку.

В настоящее время Счастье находится под полным контролем украинских военных. В ходе боев враг понес тяжелые потери в живой силе и технике и отступил.

ВСУ удалось взять в плен несколько боевиков российской армии.