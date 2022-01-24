Поезда "Укрзалізниці" эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей и готовятся дополнительные вагоны для дальнейшей эвакуации.

Об этом сообщают в пресс-службе компании.

Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха - Южнодонбасская, персонал эвакуирован.

Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Винница.

Отметим, что накануне УЗ сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов возле столкновения. В частности, там сообщили, что будут эвакуироваться из следующих областей и населенных пунктов:

Луганская область:

Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.

Донецкая область:

Два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.

Одесская область:

Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.

Укрзализныця не раскрывает точного времени отправления поездов и места отправления из соображений безопасности.

Между тем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.

Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможные опоздание - просим следить за официальными объявлениями на вокзалах.