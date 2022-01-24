Поезда «Укрзалізниці» эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областейСегодня, 13:23
Поезда "Укрзалізниці" эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей и готовятся дополнительные вагоны для дальнейшей эвакуации.
Об этом сообщают в пресс-службе компании.
Кроме того, в целях безопасности приостановлено движение на участке Волноваха - Южнодонбасская, персонал эвакуирован.
Также Укрзализныця назначила дополнительный поезд Киев-Винница.
Отметим, что накануне УЗ сообщала, что готовит эвакуацию жителей городов возле столкновения. В частности, там сообщили, что будут эвакуироваться из следующих областей и населенных пунктов:
Луганская область:
Два эвакуационных поезда отправятся из Сватово и Рубежного сегодня днем.
Донецкая область:
Два поезда будут отправляться из Краматорска, два – из Мариуполя, один – из Константиновки.
Одесская область:
Один эвакуационный рейс будет отправлен сегодня из Одессы.
Укрзализныця не раскрывает точного времени отправления поездов и места отправления из соображений безопасности.
Между тем из соображений безопасности сегодня не смогут быть отправлены с конечных станций поезд 113/114/141/142 из Бахмута во Львов и 732 Запорожье-Киев.
Скоростной экспресс 722 Харьков-Киев отправится из Харькова по диспетчерскому расписанию, возможные опоздание - просим следить за официальными объявлениями на вокзалах.