ВСУ захватили в плен российских солдат Ямпольского полка Сегодня, 13:18 citynews.net.ua | Напечатать Военные 93 ОМБ ВСУ взяли в плен российских оккупантов. Как сообщает Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. российские военные принадлежат части 91701 Ямпольского мотострелкового полкаФото: Теги: война Другие новости по теме: В зоне ООС взяли в плен очередного диверсантаВ штабе ООС сообщили подробности о взятом в плен боевикеРоссия захватила в плен более 20 украинских моряковБоевики захватили в плен украинского бойцаВоенные захватили в плен троих боевиков