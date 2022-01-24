В Луганской области российские танки атакуют пограничников прикрываясь автомобилями ОБСЕ

В Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков, идет бой.

Как сообщает Государственная пограничная служба, в Луганской области на рубеже Красная Таловка, Меловое, Городище зашли колонны российских танков.

Российские военные выставили перед колонной танков автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия.

Сообщается, что пограничники, ВСУ и НГУ держат оборону.