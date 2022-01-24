График Эвакуации из Лисичанска, Рубежного, Краматорска и Константиновки: Около 13:00 в Лисичанск будет подан поезд

Сегодня объявлена общая эвакуация жителей Луганской области. Для жителей Лисичанска будет подан поезд на железнодорожный вокзал.

Как сообщает Лисичанская городская военно-гражданская администрация, ориентировочно в 13.00 на железнодорожную станцию Лисичанск будет подан поезд для желающих выехать из области. Маршрут следования пока неизвестен.

По данным Северодонецкой ВГА, Поезда запланированы:

из Лисичанска и Рубежного в 13:00-14:00

Поезда из Краматорска – 14:00

Поезда из Константиновки – 15:00

Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.