» » В Украине ввели военное положение из-за нападения России

В Украине ввели военное положение из-за нападения России

Сегодня, 08:30 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.

Такое решение было принято на заседание Верховной Рады 24 февраля 2022 года.

За введение военного положения проголосовали  300 депутатов.

Также во время заседания спикер ВР Руслан Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева: "Кто уехал – тот предатель".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о нападении на Украину.

В 5 утра российская армия атаковала цели на всей территории Украины. Также российские войска перешли сухопутную границу Украины в Луганской и Черниговской областях.



Теги: война

Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 13:23

Поезда «Укрзалізниці» эвакуировали 3100 украинцев с территорий Донецкой и Луганской областей

Сегодня, 13:18

ВСУ захватили в плен российских солдат Ямпольского полка

Сегодня, 12:40

Война: Украина остановила российских агрессоров в Черниговской области. В Херсонской - ситуация тяжелая

Сегодня, 10:50

Украинская армия удерживает Счастье - взорван мост и уничтожено около 50 атаковавших

Сегодня, 10:01

В Луганской области российские танки атакуют пограничников прикрываясь автомобилями ОБСЕ

Сегодня, 09:44

График Эвакуации из Лисичанска, Рубежного, Краматорска и Константиновки: Около 13:00 в Лисичанск будет подан поезд

Сегодня, 08:30

В Украине ввели военное положение из-за нападения России

Сегодня, 08:16

Россия захватила поселок Меловое на границе с Украиной

Сегодня, 07:47

Беларусь присоединилась к атаке России на Украину - ДПСУ

Сегодня, 07:17

В Луганской области объявлена эвакуация граждан

Сегодня, 06:57

Официально: Путин объявил войну Украине

Вчера, 19:10

Луганская бригада территориальной обороны полностью готовая к несению службы с оружием в руках

Новости Украины:

Сегодня, 11:23

В Умани российский снаряд упал в центре города - 1 погибший и 5 раненых

Сегодня, 09:41

В Одессе отбили атаку российской авиации и заблокировали техникой аэропорт

Сегодня, 09:38

В Одессе просят не выходить на улицы без необходимости

Сегодня, 07:39

В Луцке российские войска атаковали военный аэродром

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

14-02-2022, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 