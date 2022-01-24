В Украине ввели военное положение из-за нападения России

Верховная Рада ввела военное положение в Украину в связи с нападением России.

Такое решение было принято на заседание Верховной Рады 24 февраля 2022 года.

За введение военного положения проголосовали 300 депутатов.

Также во время заседания спикер ВР Руслан Стефанчук запретил депутатам выезжать из Киева: "Кто уехал – тот предатель".

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин объявил о нападении на Украину.

В 5 утра российская армия атаковала цели на всей территории Украины. Также российские войска перешли сухопутную границу Украины в Луганской и Черниговской областях.