Беларусь присоединилась к атаке России на Украину - ДПСУ

Беларусь присоединилась к атаке России на Украину - ДПСУСегодня, 07:47
Около 5.00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.
Об этом сообщает государственная пограничная служба Украины.
Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.
Кроме того, атака происходит с территории оккупированного Крыма.
Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника.
В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
По ранениям среди пограничников информация уточняется.