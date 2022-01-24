В Луганской области объявлена эвакуация граждан

Сегодня 24 февраля 2022 года объявлена ​​общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области.

Владельцы автотранспорта использовать свои возможности и двигаться в направлении города Днепр.

Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно – организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово.

Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах.

Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС.