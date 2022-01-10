Луганская бригада территориальной обороны полностью готовая к несению службы с оружием в руках

В рамках рабочего визита в Луганскую область Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина провела совещание с руководством и представителями штаба Луганской отдельной бригады территориальной обороны.

В частности, были обсуждены вопросы материального обеспечения подразделений на местах, привлечения бизнеса к этим процессам, активизации набора в ряды терробороны.

«Мы первая бригада территориальной обороны, полностью готовая к несению службы с оружием в руках», – отчитался о проделанной работе командир 111-й бригады Сил территориальной обороны Вячеслав Суханов. В свою очередь Юлия Лапутина порекомендовала широко привлекать ветеранов АТО/ООС к подготовке бойцов терробороны: «Лучше тех, кто имеет опыт боевых действий, не научит никто» - отметила она, а также добавила, что резервисты первыми станут оружием для защиты государством.

Журналистов непосредственно интересовала ее оценка ситуации безопасности в Луганской области.

Отвечая, Министр по вопросам ветеранов Украины подчеркнула, что, несмотря на тяжелые обстрелы подконтрольной территории области, здесь в полной мере работают государственные учреждения, в частности, военно-гражданские администрации и руководители территориальных общин на прифронтовых территориях.