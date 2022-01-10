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Чрезвычайное положение в Украине: Что изменится в Луганской области

Сегодня, 16:31 citynews.net.ua | Напечатать

Решением СНБО в Украине, кроме Луганской и Донецкой областей, введено чрезвычайное положение. В этих областях такой правовой режим не нужен, потому что идет операция Объединенных сил и регулируется другими правовыми инструментами. Об этом во время пресс-конференции сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, никаких чрезвычайных ограничений на территории региона не будет введено.

«Сейчас распространяют всяческие слухи, что так же будут как на оккупированной части хватать мужчин и забирать их куда-то, или забирать транспорт - ничего такого не будет», - подчеркнул Сергей Гайдай.

В то же время предусмотрены определенные ограничения, которые могут ввести при необходимости – например, проведение более тщательных проверок.

«Мы действительно готовимся к российскому вторжению. Лучше мы подготовимся и его не будет, чем мы не будем готовиться, и произойдет что-то вроде того, что происходило в 2014 году, – отметил глава области – Россия хочет вернуть Украину в зону мирового влияния любой ценой. У нас 400 тысяч участников войны, это не 2014 год. Сегодня мы гораздо сильнее, чем раньше».

В Луганской области все остается так, как и было. Единственное – командование операции Объединенных сил ввело «красный» режим: это более усиленная проверка на блокпостах. Дополнительных ограничений нет. Военное положение не введено.

«Обращаюсь ко всем жителям Луганской области: Российская Федерация дала команду и массово ведет рассылку информации, что жители Северодонецка или Лисичанская должны не бояться российских солдат, они не будут убивать мирных жителей и тому подобное. Но ведь мы все знаем, что такое русский солдат. Мы знаем это с 2014 года, помним и Грузию, Сирию, Чечню, Приднестровье», – сказал Сергей Гайдай и призвал доверять только официальным источникам информации.

Также он отметил, что массовые эвакуации не запланированы.

«Возможно, будем вывозить людей из населенных пунктов, обстреливаемых российскими войсками. Там по желанию людей будем вывозить их в глубь области. Мы переговорили с Президентом, Премьер-министром, нам дают дополнительное финансирование для закупки продуктов питания, воды, кроватей. На все необходимые нужды у нас будет достаточно средств», – подытожил Сергей Гайдай.

На вопрос журналистов о введении комендантского часа или ограничении в движении в населенных пунктах Луганской области глава облгосадминистрации ответил, что такие меры пока не нужны. Это возможно при условии обострения ситуации.


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