Гуманитарная ситуация в Луганской области: ТЭС в Счастье восстановлению пока не подлежит

Вчера в результате обстрелов российской артиллерии на ТЭС в Счастье были уничтожены все 4 трансформатора. Эти повреждения делают станцию полностью непригодной к эксплуатации.

Ремонт этих устройств в ближайшее время невозможен - подобных трансформаторов нет в Луганской области, а доставка затруднена артиллерийскими обстрелами со стороны оккупационных войск РФ.

Сам город Счастье до сих пор без отопления и частично без электроэнергии.

Благодаря переподключению линий электропередач энергетикам удалось вернуть свет в поселки Станично-Луганского района.

В настоящее время в Луганской области обесточено 67 трансформаторных подстанций, 2949 потребителей находятся без света, из них 44 - в Счастье.

8 населенных пунктов в Луганской области обесточены полностью, 3 частично.

Для ремонта линий и восстановления электроснабжения в населенных пунктах Трехизбенка, Старый Айдар, Новозвановка, Троицкое, Врубовка, Орехово, Плужное, пока нет безопасного доступа.