В Украине вводят чрезвычайное положение

Совет национальной безопасности и обороны принял решение рекомендовать президенту Владимиру Зеленскому ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины кроме Донецкой и Луганской областей.

Об этом заявил на брифинге по итогам заседания секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов пояснил, что ограничения, связанные с чрезвычайным положением, будут варьироваться, в зависимости от региона.

Относительно Донецкой и Луганской областей секретарь СНБО объяснил, что там вводить ЧС невозможно, согласно особенностям законодательства, но там и без того чрезвычайные условия, поскольку идут боевые действия.