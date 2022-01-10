» » В Луганской области лабораторно подтверждено 702 новых случая COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждено 702 новых случая COVID-19

Сегодня, 12:07 citynews.net.ua | Напечатать

За 22 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 702 новых случая COVID-19. От осложнений умерло 11 больных

Наибольшее количество новых случаев коронавируса регистрируют в городах Лисичанск – 118 и Северодонецк – 156, а также Кременском – 41, Марковском – 35, Новоайдарском – 56 и Старобельском – 80 районах.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 79332 случаях.

Выздоровели – 65 266 (за последние сутки – 858), лечатся – 11 679 (525 – стационарно, 11 154 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1241 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 53,1 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-, 72-летние мужчины и 84-летняя женщина из Лисичанска; 79-, 80-, 81-летние мужчины и 78-, 80-летние женщины из Северодонецка; 57-летняя женщина из Белокуракино, 83-летняя женщина из Кременной; 68-летний мужчина из Мелового.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 2 387 человек.

По данным Министерства здравоохранения, на 23 февраля (09:00) в Украине за все время пандемии подтверждено 4 783 835 случаев COVID-19, из них 105 229 летальных; 4 023 033 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 25 062 новых случаев; летальных – 297; осуществлено 113 396 тестирований; выздоровели 37 432 человека.


Другие новости по теме:


comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 19:10

Луганская бригада территориальной обороны полностью готовая к несению службы с оружием в руках

Сегодня, 16:31

Чрезвычайное положение в Украине: Что изменится в Луганской области

Сегодня, 16:10

Гуманитарная ситуация в Луганской области: ТЭС в Счастье восстановлению пока не подлежит

Сегодня, 12:19

В Украине вводят чрезвычайное положение

Сегодня, 12:10

Украина вводит режимные ограничения в приграничных с РФ и Беларусью областях

Сегодня, 12:07

В Луганской области лабораторно подтверждено 702 новых случая COVID-19

Сегодня, 12:02

Как вернуться из оккупации на контролируемую Украиной территорию: куда обращаться беженцам от России

Сегодня, 11:22

Российская армия обстреливает Луганскую область из ГРАДов и артиллерии

Вчера, 17:07

Ушёл из жизни известный украинский правозащитник, луганчанин Николай Козырев

21-02-2022, 21:46

Путин признал самопровозглашенные террористические организации ЛНР и ДНР «государствами»

21-02-2022, 20:35

В центре Луганска взорвался автомобиль возле «офиса» российских боевиков

21-02-2022, 16:19

В Луганской области ограничено движение автотранспорта - список дорог

Новости Украины:

21-02-2022, 15:19

В Одессе закрылось консульство России

16-02-2022, 15:36

Александр Абраменко завоевал Украине первую медаль Зимней олимпиады в Пекине

14-02-2022, 11:26

В Киеве ночью горела гимназия восточных языков

10-02-2022, 14:58

В Киеве планируют запретить кондиционеры и изменение формы балконов на фасадах в историческом центре города

4-02-2022, 13:25

В Одессе несколько центральных улиц на  сутки остались без воды

2-02-2022, 16:55

Кабмин поддержал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией

1-02-2022, 13:15

Аэропорт «Борисполь» украсят портретами выдающихся женщин-ученых

24-01-2022, 10:47

Як знайти роботу в Європі

14-01-2022, 10:02

В Украине взломаны или не работают сайты нескольких министерств и Дія

11-01-2022, 22:37

В 2021 году Международный аэропорт «Киев» имени Сикорского обслужил 1 418 153 пассажира

11-01-2022, 18:27

В Киеве «заминировали» все школы

10-01-2022, 17:36

В Одессе задержали российского агента из Приднестровья

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Февраль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28 



^Наверх

 