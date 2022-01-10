За 22 февраля в Луганской области лабораторно подтверждено 702 новых случая COVID-19. От осложнений умерло 11 больных

Наибольшее количество новых случаев коронавируса регистрируют в городах Лисичанск – 118 и Северодонецк – 156, а также Кременском – 41, Марковском – 35, Новоайдарском – 56 и Старобельском – 80 районах.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 79332 случаях.

Выздоровели – 65 266 (за последние сутки – 858), лечатся – 11 679 (525 – стационарно, 11 154 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 1241 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 53,1 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 69-, 72-летние мужчины и 84-летняя женщина из Лисичанска; 79-, 80-, 81-летние мужчины и 78-, 80-летние женщины из Северодонецка; 57-летняя женщина из Белокуракино, 83-летняя женщина из Кременной; 68-летний мужчина из Мелового.

Всего с начала пандемии в Луганской области от этой болезни умерло 2 387 человек.

По данным Министерства здравоохранения, на 23 февраля (09:00) в Украине за все время пандемии подтверждено 4 783 835 случаев COVID-19, из них 105 229 летальных; 4 023 033 человека выздоровели.

За сутки зафиксировано 25 062 новых случаев; летальных – 297; осуществлено 113 396 тестирований; выздоровели 37 432 человека.