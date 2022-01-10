Как вернуться из оккупации на контролируемую Украиной территорию: куда обращаться беженцам от России

На фоне обострения ситуации на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях и незаконного признания РФ псевдогосударственных террористических образований в ОРДЛО актуализировался вопрос гуманитарной поддержки граждан, решивших вернуться с ТОТ на подконтрольные Украине территории.

По словам Вице-премьер-министерки – Министерки по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, у Украины есть план гуманитарного реагирования на усиление обстрелов и циничное и преступное поведение Кремля.

«Мы готовы взять на себя ответственность и обеспечить всем необходимым – жильем, едой, медикаментами, всем, что нужно, людей, которые примут решение покинуть территорию ОРДЛО», - подчеркнула Ирина Верещук, находясь с рабочей поездкой в ​​Луганской области.

Она отметила, что так называемые «эвакуационные процессы», которые организовала в ОРДЛО оккупационная администрация, являются незаконными и нарушающими международные конвенции и законодательство Украины.

Вниманию граждан, проживающих на временно оккупированных РФ районах Лугаснской и Донецкой областей и собирающихся переехать на подконтрольную Киеву территорию: что надо помнить

Находясь в оккупированных районах или уже по прибытии на подконтрольную украинскому Правительству территорию (перейдя КПВВ на линии разграничения или пункта пропуска на границе с РФ) вы можете обратиться за помощью на «горячие» телефонные линии, номера которых указаны ниже.

Следует связываться по номеру, соответствующему той области, в которой вы находитесь.

В телефонном режиме вы должны сообщить на «горячую» линию оперативной дежурной службы гражданской защиты свое местонахождение (КПВВ, населенный пункт, другие ориентиры, или данные геолокации) и конкретизировать, в какой помощи нуждаетесь. Очередные «горячие» линии проинструктируют вас, как действовать, куда двигаться, если речь идет о самостоятельном прибытии к месту временно предоставления жилья, пункта питания или оказания медицинской помощи.

Номера «горячих» линий службы гражданской защиты:

Луганская область – 064-524-11-03, 095-910-19-20, 096-298-51-00

Донецкая область – 062-645-82-82, 050-347-90-70

Харьковская область – 057-700-30-90

Минреинтеграции сообщает, что сейчас идет процесс наработки Правительством и местными властями решения практических проблем, возникающих в процессе перемещения граждан с ТОТ, которые ищут убежища на контролируемой нами территории.

Также существуют неправительственные организации, которые тоже могут помочь перемещающимся с ВТО лицам. Предоставляем их контактные данные:

"Восток SOS" . Основные контакты по общим вопросам: (068) 220 43 37, (095) 397 98 48, (093) 923 14 86.

«Донбасс SOS» оказывает информационную и юридическую помощь ВПЛ и гражданскому населению на неподконтрольных территориях. Горячая линия: 0 800 309 110

«Право на защиту» Офисы есть в Северодонецке, Славянске, Бахмуте, Мариуполе, Курахово, Днепре, Запорожье и Харькове.

Горячая линия для помощи ВПЛ: (099) 507 50 90, (068) 507 50 90, (093) 507 50 90

Гуманитарная миссия «Пролиска» помогает с вещами первой необходимости, юридические консультации. Горячая линия: 093 202 22 32

Датский совет по вопросам беженцев помогает в гуманитарных вопросах, связанных с пересечением линии разграничения. Контактный центр бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103

«Красный крест» в Украине – помогают ВПЛ. Контакты: Луганская обл. – 050 267 43 57; Донецкая обл. – 050 450 69 90, 062 646 03 33