Российская армия обстреливает Луганскую область из ГРАДов и артиллерии

За прошедшие сутки, 22 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 96 обстрелов, 81 из которых с применением тяжелого вооружения.

Восемь раз город Счастье – из БМ-21 «Град», танков, минометов калибра 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия.

Также из установок ГРАД был обстрелян поселок Новотошковское сегодня с утра.

Также под обстрелом находятся все населенные пункты вдоль линии разграничения с оккупироваными РФ районами Луганской области.

Российские войска в нарушение всех законов войны обстреливают гражданскую инфраструктуру и жилые дома мирных жителей из неизбирательного оружия - артиллерии, установок ГРАД, тяжелых минометов.

В результате обстрела один украинских военнослужащих получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. Один военнослужащий получил ранение и находится в лечебном заведении. пять военнослужащих получили боевую травму. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

За текущие сутки со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 15 обстрелов, 14 из которых с применением тяжелого вооружения.