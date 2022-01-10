21 февраля в возрасте 83 лет ушёл из жизни известный украинский правозащитник, луганчанин Николай Козырев.

Он родился в деревне Заболотье (белор. Забалоцце) Могилёвской области Беларуси. Лишь самые близкие люди знают, что первое профессиональное образование Николай Кузьмич получил в горном техникуме Красного Луча Луганской области. На протяжении пяти лет работал горным мастером на угольной шахте. Уже занимаясь общественной деятельностью, Козырев уделял особое внимание защите профессиональных и социальных прав шахтёров украинского Донбасса.

Субъектом его внимания и защиты был и до последних минут оставался Человек. Ещё в ранние годы профессиональной деятельности Николай Кузьмич занимался психологической и социальной реабилитацией несовершеннолетних правонарушителей.

А страстью всегда была философия, которой Козырев собирался посвятить свою жизнь. Но в силу врождённых порядочности и честности молодой учёный не смог защититься в ростовском университете, в котором до этого получил высшее образование. Наука уступила место общественной деятельности.

Николай Кузьмич был сподвижником Академика Андрея Сахарова. С началом политических преобразований в СССР Николай Козырев был избран в его высший представительский орган. Являясь депутатом Верховного Совета от Луганской области, входил в Межрегиональную депутатскую группу, — первую легальную демократическую парламентскую оппозицию. Именно этому депутатскому объединению принадлежит инициатива об исключении из Конституции СССР упоминания о руководящей роли КПСС.

В 1997 году в Луганске была создана Общественная организация «Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан», основателем и бессменным руководителем которого Николай Кузьмич являлся четверть столетия. Комитет входил в Украинскую Хельсинскую группу по правам человека, главой правления которой Николай Козырев был с 2013 по 2016 годы. События 2014 года заставили Николая Козырева уехать из родного Луганска, а к его деятельности добавилась защита прав вынужденных переселенцев.

Правозащитник, интеллектуал, общественный деятель. Сложно подобрать слова, чтобы охарактеризовать масштаб личности Николая Козырева. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Кузьмича. Украина и все мы понесли невосполнимую потерю.