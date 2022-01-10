Путин признал самопровозглашенные террористические организации ЛНР и ДНР «государствами»

Президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Перед этим его к такому призвала Госдума РФ, а также боевики на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом он заявил 21 февраля в видеообращении, которое транслировали на российских телеканалах.

«Немедленно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Совета Федерации поддержать решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время», – сказал Путин.

Напомним, что в Европейском Союзе пообещали санкции против России за признание "Л/ДНР". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что поднимет этот вопрос.

Чуть позже Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии руководителей фейковых образований Пушилина и Пасечника.