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Путин признал самопровозглашенные террористические организации ЛНР и ДНР «государствами»

Вчера, 21:46 citynews.net.ua | Напечатать

Президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР. Перед этим его к такому призвала Госдума РФ, а также боевики на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом он заявил 21 февраля в видеообращении, которое транслировали на российских телеканалах.

«Немедленно признать суверенитет ДНР и ЛНР. Прошу Совета Федерации поддержать решение и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи. Документы будут подготовлены и подписаны в ближайшее время», – сказал Путин.

Напомним, что в Европейском Союзе пообещали санкции против России за признание "Л/ДНР". Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель подчеркнул, что поднимет этот вопрос.

Чуть позже  Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР в присутствии руководителей фейковых образований Пушилина и Пасечника.


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