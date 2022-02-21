В центре Луганска взорвался автомобиль возле "офиса" российских боевиков так называемого "ЛНР", из-за чего получил ранение глава так называемого "представительства ЛНР" в СЦКК.

Как утверждают боевики, взорвался автомобиль на парковочной площадке возле офиса так называемого "представительства "ЛНР" в СЦКК.

В результате взрыва травмировались руководитель структуры боевиков и водитель.

Российские медиа обнародовали информацию о взрыве почти одновременно.