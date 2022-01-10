В Луганской области ограничено движение автотранспорта - список дорог

В Луганской области сегодня продолжаются обстрелы. В Счастьенском районе повреждены линии электропередачи, насосная станция, коллектор теплоэлектростанции, резервуарный парк хранения остатков мазута.

Как сообщает Полиция Луганской области, 21 февраля, сотрудниками полиции ограничено дорожное движение в направлениях:

- Петропавловка - Счастье

- Счастье – Новоайдар.

Выезд из города Счастье не ограничен.

Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям.

ГСЧС Украины сообщает, что сегодня около 13:00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в с. Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.

В результате обстрела г. Счастья произошло попадание в насосную станцию ​​№ 1 Коммунального предприятия "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение в результате попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.

Кроме этого, в результате обстрела попали в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Луганской ТЭЦ. Спасатели не могут приступить к тушению, так как обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.

Как сообщает Департамент массовых коммуникаций Луганской ВГА-ОДА, из-за обстрелов оккупантов приостановлена ​​работа Луганской ТЭЦ.

Специалисты готовы приступить к восстановительным работам после установки «тишины».