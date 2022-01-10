В Луганской области ограничено движение автотранспорта - список дорог

В Луганской области ограничено движение автотранспорта - список дорогВчера, 16:19
В Луганской области сегодня продолжаются обстрелы. В Счастьенском районе повреждены линии электропередачи, насосная станция, коллектор теплоэлектростанции, резервуарный парк хранения остатков мазута.
Как сообщает Полиция Луганской области, 21 февраля, сотрудниками полиции ограничено дорожное движение в направлениях:
- - Петропавловка - Счастье
- - Счастье – Новоайдар.
Выезд из города Счастье не ограничен.
Просим всех граждан с пониманием отнестись к данным ограничениям.
ГСЧС Украины сообщает, что сегодня около 13:00 в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями в с. Врубовка Северодонецкого района артиллерийскими снарядами была повреждена линия электроснабжения, газоотвод, фасады, окна и заборы 10 жилых домов.
В результате обстрела г. Счастья произошло попадание в насосную станцию № 1 Коммунального предприятия "Жилстройсервис". Без водоснабжения осталось около 10 тыс. абонентов. Также прекращено теплоснабжение в результате попадания в коллектор теплоэлектростанции, отключено энергоснабжение.
Кроме этого, в результате обстрела попали в резервуарный парк хранения остатков мазута на территории Луганской ТЭЦ. Спасатели не могут приступить к тушению, так как обстрел продолжается. Травмированных и погибших нет.
Как сообщает Департамент массовых коммуникаций Луганской ВГА-ОДА, из-за обстрелов оккупантов приостановлена работа Луганской ТЭЦ.
Специалисты готовы приступить к восстановительным работам после установки «тишины».