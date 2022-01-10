В Счастье остановилась электростанция - город без связи, света и тепла

Из-за сегодняшних обстрелов были повреждены все линии электропередач ведущие от Луганской ТЭС в область.

В результате обстрелов и остановки ТЭС город Счастье и соседние села и города остались без электроэнергии. Также в городе не работают системы отопления - артиллерийский снаряд повредил накопительный коллектор обеспечивающий тепло в городе.

В настоящее время также нестабильно энергоснабжение все остальной части Луганской области, получающей электроэнергию всего по двум линиям - Через Сватово и через Кременскую подстанцию.

Из-за обстрелов в районе РЭС, рабочие «ЛЕО» покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни.