Сильный обстрел Счастья - город обесточен и под огнем российских минометов

Город Счастье подвергся артиллерийскому и минометному обстрелу российских боевиков.

По состоянию на 12:00, 21 февраля, повреждены 4 линии электроснабжения ПЛ-110 КВ в результате интенсивных обстрелов. Полностью обесточенны город Счастье, село Передельское, село Старый Айдар, село Кряковка, село Трехизбенка.

Схема выдачи мощности ЛуТЭС испытала большие повреждения, выдается мощность только по одной линии 120 кВ.

Значительно снижена надежность электроснабжения северной части Луганской области!

Для восстановительных работ нет безопасного доступа.