Российские боевики продолжают массированные обстрелы Луганской области из артиллерии и минометов

Российские боевики продолжают массированные обстрелы Луганской области из артиллерии и минометовВчера, 11:23
За прошедшие сутки, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 80 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области наиболее страдают от обстрелов Станица Луганская, Новотошковское, Врубовка, Счастье и поселок Золотое.
Эти населенные пункты уже трое суток находятся под обстрелом российской артиллерии и тяжелых минометов.
Всего за сутки российские боевики обстреляли
Российские боевики обстреливают именно гражданскую инфраструктуру.
Вчера утром обстрел чуть не привел затоплению шахты Тошковская из-за аварии на линиях электропередач и отключения электроэнергии.
Также под обстрелами находится практически вся линия соприкосновения в Донецкой области, где российские боевики из артиллерии обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ.
В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.
За 21 февраля зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Российско-оккупационные войска обстреляли:
Дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.
Пищевик - из минометов калибра 120 мм.
Дважды Водяное - из минометов калибра 120 мм.
Красногоровку - из минометов калибра 120 мм.
Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.
Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.