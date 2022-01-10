Российские боевики продолжают массированные обстрелы Луганской области из артиллерии и минометов

За прошедшие сутки, 20 февраля, в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 80 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 72 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области наиболее страдают от обстрелов Станица Луганская, Новотошковское, Врубовка, Счастье и поселок Золотое.

Эти населенные пункты уже трое суток находятся под обстрелом российской артиллерии и тяжелых минометов.

Всего за сутки российские боевики обстреляли

Российские боевики обстреливают именно гражданскую инфраструктуру.

Вчера утром обстрел чуть не привел затоплению шахты Тошковская из-за аварии на линиях электропередач и отключения электроэнергии.

Также под обстрелами находится практически вся линия соприкосновения в Донецкой области, где российские боевики из артиллерии обстреливают населенные пункты и позиции ВСУ.

В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья удовлетворительное.

За 21 февраля зафиксировано 8 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 8 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Российско-оккупационные войска обстреляли:

Дважды Талаковку - из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Пищевик - из минометов калибра 120 мм.

Дважды Водяное - из минометов калибра 120 мм.

Красногоровку - из минометов калибра 120 мм.

Мемрик – из артиллерии калибра 152 мм.

Станицу Луганскую – из артиллерии калибра 122 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.