В Луганской области СБУ разоблачила священника, поддерживавшего «русскую весну» и агитировавшего за фейковый референдум

Службой безопасности Украины установлены противоправные действия бывшего настоятеля храма УПЦ в городе Приволье в Луганской области , активного участника антиконститционных действий так называемой «русской весны» в 2014 году.

Следователи СБУ собрали доказательства того, что, пользуясь своим авторитетом у верующих, священник призвал их поддерживать пророссийских боевиков и разжигал межконфессиональную и межнациональную рознь.

В частности, выступая на антиукраинских митингах в Северодонецке, священнослужитель одобрял аннексию Крыма и агитировал за проведение незаконного «референдума» по отделению Донецкой и Луганской областей от Украины.

С началом военных действий на востоке Украины, злоумышленник скрылся во временно оккупированном Крыму. Сейчас он скрывается от украинского правосудия на территории агрессора.

Пока ему заочно уведомлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении правонарушителя в розыск.

Также, по материалам СБУ, в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины обвиняется эксдепутат Золотовского городского совета Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года женщина, предавшая присяге, уже как «секретарь избирательной комиссии» организовала и провела фейковый «референдум» о «государственной самостоятельности ЛНР» в Золотом.

Сейчас злоумышленница находится на подконтрольной украинским властям территории.

Ей вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.