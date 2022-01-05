Россия готовит теракты в оккупированных городах как повод для вторжения в Украину

Российские военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы использовать их в качестве повода для введения в Украину вооруженных сил под видом «миротворцев».

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей российские кадровые военные и спецслужбы готовят теракты, жертвами которых должны стать мирные жители. Враг стремится использовать это как повод для обвинения Украины и введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ под видом «миротворцев».

Дезинформируя общество о задержании якобы украинских ДРГ, противник раскрывает собственные планы, среди которых — минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит мирных жителей на территорию РФ, минирование автомобилей, жилых домов и общественных объектов.

В особой опасности находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми, вывозимыми по известным и запланированным ими графикам и маршрутам.

Противник использует принудительный вывоз мирного населения, прежде всего, женщин и детей, для реализации своих кровавых провокаций».

Залужный подчеркнул, что Украина не планирует никаких наступательных действий в Луганской и Донецкой областях.



