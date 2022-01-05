Итог обстрелов Украины российским войсками: десятки городов без воды, 2 убитых и 4 раненых

По состоянию на 20 часов 19 февраля в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 101 нарушение со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, 88 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области вторые сутки подряд российские терроисты обстреливают все населенные пункты вдоль линии разграничения из артиллерии и минометов, включая КПВВ в Счастье.

В Донецкой области в результате целенаправленного обстрела повреждены и прекратили работу станция 1-го подъема Южно-Донбасского водопровода и Карловская фильтровальная станция, поставляющие питьевую воду для более одного миллиона человек с обеих сторон линии столкновения, в том числе для больниц и других критически важных объектов.

Обстрел гражданской инфраструктуры является очередным военным преступление Путина и России.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.



