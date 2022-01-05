Практически вся линия разграничения в Луганской области под обстрелом российской армии

Практически вся линия разграничения в Луганской области под обстрелом российской армииСегодня, 15:06
Сегодня, 19 февраля, боевики гибридной армии России продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда Счастья. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Сегодня утром и днем российская армия возобновила обстрел гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".
Террористы ведут обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.
Как отметили в ГНСУ, пограничные наряды находятся на позициях.
Обстрелы ведутся по дороге и по зданиям на КПВВ - сервисному центру, мосту и инфраструктуре дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения.
Также с утра в Луганской и Донецкой областях не прекращаются обстрелы со стороны российских террористов.
До обеда было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня, 23 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области под обстрелами российских минометов и артиллерии находятся практически все населенные пункты вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до Попасной.