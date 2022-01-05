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Практически вся линия разграничения в Луганской области под обстрелом российской армии

Сегодня, 15:06 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 19 февраля, боевики гибридной армии России продолжают обстреливать контрольный пункт въезда-выезда Счастья. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сегодня утром и днем российская армия возобновила обстрел гуманитарного дорожного коридора "Луганск-Счастье".

Террористы ведут обстрел из 82-мм миномета и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в ГНСУ, пограничные наряды находятся на позициях.

Обстрелы ведутся по дороге и по зданиям на КПВВ  - сервисному центру, мосту и инфраструктуре дорожного коридора, который должен использоваться для перемещения гражданского населения.

Также с утра в Луганской и Донецкой областях не прекращаются обстрелы со стороны российских террористов.

До обеда было зафиксировано 25 нарушений режима прекращения огня, 23 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области под обстрелами российских минометов и артиллерии  находятся практически все населенные пункты вдоль линии разграничения от Станицы Луганской до Попасной.


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