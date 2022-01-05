Российские боевики организовали «эвакуацию» из Луганска и Донецка и могут устроить теракты в скоплении людей

Вторые сутки по всей линии соприкосновения в Луганской и донецкой областях российская артиллерия обстреливает населенные пункты. При этом российским военным все равно куда стрелять - по гражданским или военным целям. Артиллерия под руководством россиян обстреливает школы, детские садики, жилые дома.

Жители оккупированных городов (Стаханов, Первомайск, Луганск и многие другие) сообщают в соцсетях о непрерывной канонаде артиллерийских и минометных орудий с их стороны. Украина практически не отвечает из аналогичного оружия на эти обстрелы - во избежание провокаций и обвинений в агрессии.

Но это не мешает российским пропагандистам нагнетать обстановку и просто придумывать фейки - например обстрел детского садика в Кондрашевской Новой они превратили в обстрел детского садика в так называемой ЛНР. А после, когда эта версия рассыпалась, традиционно заявили что это Украина обстреляла свой садик с детьми. Про остальные 60 обстрелов в тот же день они умолчали - видимо фантазия закончилась.

Сегодня российские пропагандисты усилили нажим - в Донецке и Луганске объявлена эвакуация под предлогом наступления украинской армии. Несмотря на то, что никаких признаков подготовки к наступлению на Донбассе нет - тяжелое вооружение отведено от линии фронта, резервы не накапливаются и движения войск не наблюдается.

А министр обороны Украины сделал заявлени о том, что Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяется оружие, если это может создать угрозу мирным гражданам.

"Все мероприятия в зоне проведения операции объединенных сил носят исключительно оборонительный характер. Украина четко придерживается своих обязательств и выступает за политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта", – заявил Резников.

Такая паника, инспирированная Россией, может стать очередным выдуманным поводом для развязывания войны против Украины. Под традиционным предлогом "защиты русских".

При этом, для усиления эффекта российские спецслужбы вполне могут организовать террористический акт с жертвами среди гражданского населения. Им это не впервые, да и, по их кровожадной логике, кто будет жалеть этих украинцев?

В то же время Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, согласована ли с Россией объявленная сегодня главарями террористов на Донбассе эвакуация населения временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в Ростов-на-Дону.

"Я не знаю, что сейчас происходит у Пушилина", – сказал Песков журналистам по просьбе прокомментировать информацию об "эвакуации".

Он сказал, что также "не владеет информацией", согласовано ли это с российской стороной. "Я не знаю, что там происходит", – сказал он.

Кроме того, Песков оставил без ответа вопрос, готова ли Россия принять беженцев. "Я не знаю, с кем были контакты, у меня нет информации", – сказал он.

Сегодня стало известно, что 22 февраля Путин собирает национальное собрание, которое дает разрешение на использование российской армии за пределами страны.

Какой вопрос будет вынесен на обсуждение - нападение на Украину или признание террористических организаций ЛНР и ДНР до самого заседания никто не узнает.

По мнению европейских союзников Украины и США - вероятность открытого нападения РФ на Украину весьма реальна.

А пока буквально несколько минут назад под зданием "правительства ДНР" прогремел взрыв - из Донецка сообщают что взорван автомобиль.

Да и по большому счету РФ не нужен повод для нападения на Украину - война идет уже 8 лет и никто в мире не поверит надуманным причинам для усиления агрессии.

А санкции от ЕС и США лежат на столах и ждут подписи.

Вопрос лишь в том - готова ли РФ поднять ставки ради своих амбиций и претензий на один из "полюсов" геополитического внимания, будучи не более чем коррумпированным полу-бандитским государством нарушающим права не только своих граждан, но и соседних государств.